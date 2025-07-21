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21 июля 2025, 14:11

Дворкович: «Ожидаем письмо от МОК по допуску женской сборной России на ЧМ в течение 7-10 дней»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович ответил на вопрос «СЭ» о допуске женской сборной России к командному чемпионату мира.

Соревнования состоятся в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).

«На протяжении всех последних лет и совет ФИДЕ, и я лично неоднократно подтверждали принцип «спорт вне политики», это наше твердое убеждение, которому мы следуем. В то же самое время, как признанная МОК международная федерация, мы должны следовать их рекомендациям, что еще раз подтвердила генеральная ассамблея ФИДЕ в прошлом году. С учетом этого ФИДЕ постоянно проводила мониторинговую работу и консультации с МОК. В качестве первого шага в январе совет ФИДЕ с согласования МОК допустил к участию под нейтральным флагом юношеские команды из России и паралимпийцев.

Юноши примут участие во всемирной юношеской Олимпиаде в августе в Колумбии, паралимпийцы стартуют в октябре в Казахстане. На совете ФИДЕ мы обсудили вопрос допуска женской сборной России (также под флагом ФИДЕ) к командному чемпионату мира, который должен состояться в ноябре в Испании. Учитывая практику ряда федераций, уже давших допуск в плавании, гимнастике, фехтовании, дзюдо, и консультации с МОК, совет ФИДЕ допустил женскую команду России под флагом ФИДЕ к участию при условии получения соответствующего письма МОК. Мы ожидаем данное письмо в течение 7-10 дней, согласно предварительным консультациям, МОК поддерживает наше решение», — сказал Дворкович «СЭ».

В последний раз россиянки играли на командном чемпионате мира в 2021 году. Женская сборная России дважды выигрывала этот турнир (в 2017 и 2021 годах).

С марта 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в турнирах в нейтральном статусе.

В январе 2025 года ФИДЕ допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также разрешила российским шахматистам с ограниченными возможностями здоровья участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

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Шахматы
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
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