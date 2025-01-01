Филатов: «Непомнящий продемонстрировал высокий уровень, завоевав медали в рапиде и блице»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал результаты чемпионата мира по блицу среди мужчин. Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили титул чемпиона мира.

«Непомнящий продемонстрировал высокий уровень, завоевав медали в рапиде и блице. Он, как и Александр Грищук, сохраняет высокий класс и еще способен удивлять любителей шахмат своими победами», — цитирует ТАСС Филатова.

В финале Карлсен и Непомнящий не выявили победителя после четырех партий, а затем трижды сыграли вничью в трех дополнительных партиях, после чего норвежец предложил присвоить чемпионской титул обоим.