Андрей Филатов будет переизбираться на пост президента ФШР

Действующий президент ФШР, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов поддержал предложение ряда региональных шахматных федераций и выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФШР. В своем обращении к любителям шахмат Андрей Васильевич назвал кандидатуры вице-президентов ФШР.

«Уважаемые любители шахмат! Дорогие друзья!

В 2014 году шахматисты России выбрали меня президентом ФШР. За эти годы нашей команде удалось сделать многое для развития шахмат в нашей стране.

В России прошли десятки международных соревнований, в том числе три чемпионата мира по классическим шахматам, три турнира претендентов ФИДЕ, четыре Кубка мира и два чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу.

Трижды наши шахматисты становились претендентами на звание чемпиона мира, и впереди у нас — еще один матч в апреле 2023 года.

В командных турнирах сборная России завоевала за эти годы рекордное количество медалей. Успехи нашей сборной неоднократно отмечались на высоком государственном уровне.

Продолжают радовать юные шахматисты, которые регулярно выигрывают ответственные соревнования в своих возрастах. Прекрасно выступают ветераны и инвалиды, которым федерация шахмат России уделяет особое внимание.

Программа «Шахматы в школах» вышла на качественно новый уровень развития. Она активно развивается в 18 регионах нашей страны. За 8 лет в этой программе поучаствовали около полумиллиона школьников, обучение прошли 4 тысячи учителей. Школьный турнир «Белая Ладья» вновь стал популярным и престижным, в нем принимают участие команды почти всех российских регионов.

17 декабря 2022 года состоится 15 отчетно-перевыборный съезд ФШР. Я принял решение баллотироваться на очередной срок. Вместе со мной на выборы идет команда из пяти вице-президентов, которой я очень благодарен за успешную работу в предыдущие годы. Это Наталья Комарова, Александр Жуков, Андрей Гурьев, Павел Шинский и Сергей Смагин. Если мы выиграем выборы, то сумеем продолжить нашу работу по развитию и популяризации шахмат в нашей стране».