Есипенко победил Шенкленда и вышел в полуфинал Кубка мира

Российский шахматист Андрей Есипенко победил американца Сэма Шенкленда на тай-брейке в четвертьфинале Кубка мира со счетом 4:2.

Два предыдущих матча между ними завершились вничью. Есипенко вышел в полуфинал и сыграет с китайцем Вэй И.

Кубок мира по шахматам проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира попадут на Турнир претендентов 2026 года, где определится новый претендент на звание чемпиона мира.