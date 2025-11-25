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25 ноября 2025, 17:53

Есипенко — о выходе на турнир претендентов-2026: «Невероятно устал, но эмоции зашкаливают»

Руслан Минаев

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали Кубка мира.

23-летний шахматист в матче за третье место обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева. Есипенко выиграл с общим счетом 2:0 и завоевал путевку на турнир претендентов ФИДЕ 2026 года.

«Эмоции просто зашкаливают. Невероятно устал. Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, это что-то невероятное, очень тяжело, очень сложно. Спасибо большое всем за поддержку, за веру! Без вас было бы гораздо труднее, поэтому всем спасибо большое за сообщения, за веру. Теперь надо отдохнуть и готовиться к турниру», — рассказал Есипенко на видео в своем Telegram-канале.

Турнир претендентов пройдет на Кипре с 28 марта по 16 апреля 2026 года.

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Шахматы
Андрей Есипенко
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