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Есипенко: «Пока мои результаты в рапид и блиц оставляют желать лучшего»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российский гроссмейстер Андрей Есипенко в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ по быстрым шахматам и блицу, который стартует в Нью-Йорке 26 декабря.

— Можно сказать, что вы сейчас в хорошей форме?

— В классику — да. Последние турниры, которые играю с классическим контролем, складываются для меня удачно. Последний раз проиграл в мае на опене в Шардже. Там был вообще полный провал, сильно понизил рейтинг. После поездки в ОАЭ не проигрываю больше 30 партий.

В блиц и быстрые шахматы, конечно, хотелось бы улучшить свои результаты. Чемпионаты мира с быстрым контролем у меня откровенно не получаются, своим недавним выступлением на чемпионате России (по рапиду и блицу) недоволен. В воскресенье, 15 декабря, тоже сыграл слабо (разговор состоялся после Новогоднего фестиваля в Центральном доме шахматиста в Москве, где победу одержал Александр Грищук. — Прим. «СЭ»).

Возможно, сказалось то, что буквально позавчера прилетел из Катара. Был один день, чтобы прийти в себя. Видимо, надо больше времени уделять отдыху. Возможно, и нет. Просто неудачно играю в блиц, и это надо принять.

— Если попадете в десятку в рапид или блиц на ЧМ в США, это будет хороший результат?

— Для меня — да. Потому что пока, как и сказал выше, мои результаты [в рапид и блиц] оставляют желать лучшего. Если попаду в десятку, то покажу, что умею играть в быстром контроле.

— Заранее прилетите в Нью-Йорк?

— Нет. Вылетаю 23-го, а 24-го буду на месте. Так что почти не будет времени на акклиматизацию. Это минус, но попробую быстро адаптироваться к новому часовому поясу.

Андрей Есипенко. «Важно было доказать себе, что могу хорошо играть решающие партии». Есипенко — о крутой победе в Катаре

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