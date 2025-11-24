Есипенко победил Якуббоева в первой партии матча за бронзу Кубка мира

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева в первой партии матча за третье место на Кубке мира.

Есипенко играл в партии белыми фигурами и завершил ее на 38-м ходу. Вторая партия состоится 25 ноября.

Кубок мира проходит в Гоа (Индия) и завершится 26 ноября. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Обладатель бронзовой медали Кубка мира получит путевку на турнир претендентов 2026 года. Ранее туда отобрались финалисты Кубка мира — китаец Вэй И и узбек Жавохир Синдаров.