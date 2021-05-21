Анатолий Карпов награжден орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Анатолия Карпова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Депутат Государственной думы отмечен «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Многократного чемпиона мира и вице-президента ФШР поздравил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Ваша многолетняя работа в парламенте оценена по заслугам, — говорится в поздравлении Филатова. — Со своей стороны хотел бы поблагодарить вас за огромные усилия и бесценный вклад в развитие шахмат. Ваше творчество — и сами партии великого чемпиона мира, и многочисленные книги — изучают многие поколения любителей шахмат. Благодаря вашему авторитету и организационным усилиям открываются шахматные школы и клубы по всему миру, а в нашей стране уже 20 лет проводится крупнейший международный турнир в Пойковском. Можно еще долго и долго перечислять ваши заслуги перед шахматами. Желаю вам крепкого здоровья и неиссякаемой творческой энергии». (Этери Кублашвили)