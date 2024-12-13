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Карпов: «На примере Гукеша мы видим, насколько помолодели шахматы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал завоевание чемпионского титула 18-летним индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.

«Очевидно, что шахматы помолодели. Достаточно посмотреть на средний возраст участников матчей на первенство мира. Появление Гукеша — это результат грандиозного развития шахмат в Индии. У них вынесли этот вид спорта на государственный уровень, что дало серьезные результаты. Гукеш — талантливый человек, хотя в один момент казалось, что он до победы не дотянет. Тем не менее он выиграл решающую партию, стал самым молодым чемпионом мира и вошел в историю.

Предстоящий год исторический для шахмат, потому что исполняется 50 лет, как я стал чемпионом мира. В свое время я тоже был самым молодым чемпионом в 23 года. Я буду отмечать это свое достижение. Удастся ли Гукешу на долгое время сохранить статус чемпиона, зависит и от него, и от настроения соперников, насколько упорно и тяжело они будут работать, чтобы завоевать этот титул», — приводит слова Карпова «РБ Спорт».

Гукеш Доммараджу одержал победу черными фигурами в решающей 14-й партии матча за титул чемпиона мира с китайцем Дином Лижэнем и стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат.

Источник: РБ Спорт
Шахматы
Анатолий Карпов
Гукеш Доммараджу
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