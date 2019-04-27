12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отметил, что изменение контроля времени в матче за шахматную корону является бредовым и непродуманным экспериментом.

- Увеличение числа партий - это положительный момент, это я поддерживаю двумя руками. 12 партий - очень короткая дистанция, я считаю, что должно быть от 14 до 18 партий, но даже такое увеличение - уже хорошо, - цитирует ТАСС Карпова. - Что касается временных изменений, то это бредовый, непродуманный эксперимент, который приведет к резкому падению качества. Есть три вида шахмат - классические, быстрые и блиц, по каждому из них проводят чемпионаты миры, но то, что делается сейчас, это бессмысленно, потому что получаются практически те же быстрые шахматы.

Шахматисты не смогут согласиться на ничью до 40-го хода черных фигур, за исключением случая с троекратным повторением ходов? Это теоретически пытались проводить много раз, но люди, которые хотят сделать ничью, сделают ее, причем чисто, в соответствии с правилами. Есть правило троекратного повторения позиций. Если такое происходит даже на 12-м ходу, судья обязан зафиксировать ничейный результат по требованию участника. Получается, что одно правило противоречит другому.