Боднарук: «Дин Лижэнь всем доказывает, что не надо недооценивать действующего чемпиона мира»

Действующая чемпионка мира по быстрым шахматам Анастасия Боднарук в интервью «СЭ» прокомментировала баталии матча за мировую шахматную корону у мужчин между Дин Лижэнем и Гукешем Доммараджу. После 13-ти партий счет равный 6,5-6,5.

— Удается ли следить за матчем за мировую шахматную корону в Сингапуре?

— Очень бегло слежу, но рада, что удалось внимательно посмотреть 12-ю партию. Она получилась очень классная. Если говорить в целом о матче, то радует, что идет такая борьба и интрига по-прежнему сохраняется. До матча многие считали Гукеша однозначным фаворитом, а Дина откровенно списывали со счетов. Сейчас он всем доказывает, что не надо недооценивать действующего чемпиона мира. Думаю, весь шахматный мир рад, что все проходит именно по такому сценарию.

— Если дело дойдет до тай-брейка, то Лижэня можно считать фаворитом?

— Слышала мнения, что Гукеш не очень хорошо играет в рапид и блиц, но, учитывая напряженность матча, наверное, это не так важно. Все равно будут примерно одинаковые шансы на успех. Тяжело что-то спрогнозировать.