Боднарук о конкуренции на ЧМ: «Очень серьезная. Из топ-10 не будет только Горячкиной»

Действующая чемпионка мира по быстрым шахматам Анастасия Боднарук в интервью «СЭ» отметила, что переживает из-за возможных проблем со сном из-за смены часовых поясов. ЧМ-204 по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

— На ЧМ конкуренция будет чуть пониже, учитывая, что не все топы смогут добраться до США?

— Я бегло посмотрела список участников. Из топ-10 рейтинга не будет только Александры Горячкиной. Так что конкуренция будет очень серьезной.

— Новый год вы точно будете встречать в Нью-Йорке. Уже есть какие-то планы или все зависит от результатов?

— Пока нет. Сейчас у меня есть два более-менее свободных дня между серией турниров и сборами национальной команды. В эти дни планирую посмотреть, как провести свое свободное время.

— Сборы будут длительными?

— С 12 по 20 декабря, а 23-го у меня уже перелет.

— Будет немного времени на акклиматизацию.

— Закладываю на это два — 24-е и 25-е. Немного волнуюсь из-за разницы во времени, которая составляет восемь часов. Это, конечно, много, а у меня порой есть проблемы со сном во время крупных турниров. Так что буду надеяться, что сон не нарушится. Это очень важный момент.