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Сегодня, 17:20

Ананд назвал шахматиста из прошлого, с которым он хотел бы сыграть

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Вишванатан Ананд.
Фото Global Look Press

15-й чемпион мира по шахматам Виши Ананд в интервью «СЭ» рассказал о своей любимой шахматной книге и гроссмейстере, который оказал на него наибольшее влияние.

— С кем из игроков прошлого вы бы хотели сыграть?

— Мне часто задают этот вопрос, а я всегда называю Пола Морфи (американский шахматист; один из сильнейших игроков в мире в середине XIX века. — «СЭ»). Это выдающийся мастер, я многое у него перенял. В первую очередь гармоничность игры.

— Что бы вы посоветовали почитать любителям шахмат?

— Я бы посоветовал книги, на которых вырос. «Учебник шахматной игры» авторства Капабланки. Еще очень нравится книги Бориса Гельфанда, но они подойдут скорее тем, кто занимается шахматами более-менее регулярно.

Ранее Ананд назвал три лучших по его мнению матча за мировую шахматную корону.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Непомнящему лучше не доводить дело до напряженной концовки». Ананд — о матче за корону, Фишере и Карлсене

Вишванатан Ананд
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