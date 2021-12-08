«Он сумасшедший и вообще не в форме?» Ананд и Гири прокомментировали ошибку Непомнящего

Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, а также голландский шахматист Аниш Гири прокомментировали ошибку россиянина Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

По словам Яна, он не заметил вероятную контратаку соперника, пока Карлсен ее не произвел.

«Это грустно, очень грустно. Я даже не знаю, что сказать», — приводит слова Ананда VG.

«Он сумасшедший? Это просто безумие, невероятно. Я никогда такого не видел. Непомнящий вообще не в форме», — сказал Гири.

Напомним, Непомнящий проигрыаает Карлсену со счетом 3:6. Им еще осталось сыграть пять партий.