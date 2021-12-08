«Он сумасшедший и вообще не в форме?» Ананд и Гири прокомментировали ошибку Непомнящего
12:38
Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, а также голландский шахматист Аниш Гири прокомментировали ошибку россиянина Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.
По словам Яна, он не заметил вероятную контратаку соперника, пока Карлсен ее не произвел.
«Это грустно, очень грустно. Я даже не знаю, что сказать», — приводит слова Ананда VG.
«Он сумасшедший? Это просто безумие, невероятно. Я никогда такого не видел. Непомнящий вообще не в форме», — сказал Гири.
Напомним, Непомнящий проигрыаает Карлсену со счетом 3:6. Им еще осталось сыграть пять партий.
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