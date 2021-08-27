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Американский шахматист Со выиграл Grand Chess Tour-2021

08:59

Американский шахматист Уэсли Со стал победителем Grand Chess Tour-2021. За пять туров он набрал 36,6 очка. При этом за весь турнир он заработал 142,5 тысячи долларов, а также получит победный бонус в размере 100 тысяч долларов.

Второе место занял француз Максим Вашье-Лаграв (35 очков, 156,25 тысячи + 50 тысяч в качестве бонуса), третье — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (26,5 очка, 127 тысяч + 25 тысяч).

Лучшим из россиян стал Александр Грищук, который набрал 12,3 очка и занял восьмое место. Он заработал 54 тысячи долларов.

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