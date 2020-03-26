Экс-чемпионка мира по шахматам, гроссмейстер Александра Костенюк в разговоре с «СЭ» пояснила причины приостановки турнира претендентов в Екатеринбурге и рассказала, как ее жизнь изменил карантин.

— Турнир не отменили, а перенесли на неопределенный срок, — начала Костенюк. — Возможно, могли и доиграть. Но в Международной шахматной федерации решили не рисковать. Так как с 27 марта Россия закрывает авиасообщение с остальными странами, было решено, что все претенденты должны вернуться домой. Так как турнир не смогли доиграть до конца, задним числом можно отметить, что проще всего турнир было бы не начинать. Сейчас вообще тяжело что-то планировать, ведь все крупные спортивные мероприятия либо перенесли, либо остановили, либо отменили.

— Благодаря этому аудитория турнира значительно возросла.

— Как зритель, я была рада, что он продолжается. Интересно было следить за ходом борьбы, слушать комментарии, с нетерпением ждать начала очередных партий. Однако участники турнира претендентов не раз отмечали, что играть в условиях пандемии некомфортно.

— Как изменилась ваша домашняя жизнь из-за карантина?

— Проблемы чем занять себя, передо мной не стоит. Сейчас моя жизнь немногим отличается от периода, когда не было карантина и пандемии. Большую часть времени я провожу дома перед шахматной доской или перед компьютером. Самоизоляция никак этому не мешает. Недавно я жаловалась, что много турниров идет подряд. Вот и дожаловалась (улыбается)... Сейчас все турниры перенесли. Не знаю, когда сяду за доску в следующий раз. Зато отдохну и позанимаюсь спокойно — чего мне не хватало пару лет.

— Что порекомендуете в такое время?

— Как и всегда, надо постараться найти плюсы даже в такой ситуации. Непонятно, когда жизнь вернется в нормальное русло, и возобновятся спортивные мероприятия. Сложившаяся ситуация — еще не самая страшная из возможных. (Евгений Белоусов)