Александра Костенюк: «Для меня в истории с санкциями ВАДА больше вопросов, чем ответов»

12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк в интервью «Известиям» отметила, что у нее много вопросов по поводу санкциям ВАДА? в отношении российского спорта.

— Следите ли вы за ситуацией вокруг санкций ВАДА против нашего спорта?

— Конечно, ведь меня это тоже касается. Шахматисты на протяжении многих лет проходят допинг-контроль по всем правилам ВАДА. Если честно, для меня в этой истории больше вопросов, чем ответов. А те ответы, которые даются широкой общественности, вызывают еще больше вопросов.

Самое главное, на мой взгляд, даже не то, будем мы или не будем выступать под флагом России и слушать гимн в случае успехов, а то, почему такая ситуация возникла и как исключить ее повторение.