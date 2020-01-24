Александра Горячкина проиграла в матче за мировую шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина проиграла обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.

Встреча завершилась на тай-брейке по итогам четырех партий с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход) со счетом 1,5 — 2,5.

Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей партии также победила китаянка.

Напомним, что первая часть матча проходила в Шанхае с 5 по 12 января, вторая — во Владивостоке с 16 по 24 января. По итогам 12 партий была ничья — 6:6.