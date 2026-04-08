Горячкина не смогла обыграть Асаубаеву в девятом туре турнира претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой в девятом туре турнира претенденток.

Партия завершилась на 37-м ходу. На счету Горячкиной 4 очка, все предыдущие встречи россиянки также закончились ничейным результатом.

В следующем туре Горячкина сыграет против Дивьи Дешмукх из Индии.

Соревнования проходят на Кипре. В них предусмотрено 14 туров (два круга). Победительница турнира претенденток проведет матч за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

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