Александр Жуков оценил шансы Яна Непомнящего на победу в турнире претендентов

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на ПМЭФ рассказал, что гроссмейстер Ян Непомнящий имеет неплохие шансы на победу в турнире претендентов.

«Ян Непомнящий накануне победил, хорошо начать такой сложный турнир — это очень важно. Это очень тяжелое соревнование, большое испытание для шахматистов. В этом году много талантливых молодых ребят. Среди фаворитов — Фируджа, Каруана, но шансы у Непомнящего на победу неплохие, у него богатый опыт. Болеем за Яна и надеемся, что он победит и потом вернет шахматную корону в Россию», — цитирует Жукова ТАСС.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля.