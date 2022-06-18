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Сегодня, 15:18

Александр Жуков оценил шансы Яна Непомнящего на победу в турнире претендентов

Виктория Кравченко
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на ПМЭФ рассказал, что гроссмейстер Ян Непомнящий имеет неплохие шансы на победу в турнире претендентов.

«Ян Непомнящий накануне победил, хорошо начать такой сложный турнир — это очень важно. Это очень тяжелое соревнование, большое испытание для шахматистов. В этом году много талантливых молодых ребят. Среди фаворитов — Фируджа, Каруана, но шансы у Непомнящего на победу неплохие, у него богатый опыт. Болеем за Яна и надеемся, что он победит и потом вернет шахматную корону в Россию», — цитирует Жукова ТАСС.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/14963815
Ян Непомнящий
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