ФШР ждет ответа от Ниманна по участию в «Аэрофлот опен»: «Пригласили всю элиту современных шахмат»

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев рассказал «СЭ» о приглашении Ханса Ниманна на турнир «Аэрофлот опен» в Москве.

«Мы еще ждем ответ. Направили приглашение не только ему. Пригласили всю элиту современных шахмат. Этой заявочной кампании еще три дня. Пока рано говорить. Посмотрим. У нас беспрецедентный призовой фонд, спасибо «Аэрофлоту». Первый приз 40 тысяч долларов очень солидный, так скажем, для шахмат. Для сравнения озвучили условия Sharjah Masters, один из известных турниров. Там первый приз в два с половиной раза меньше. Не хочу делать смелых заявлений, но очень похоже, что это самый высокий призовой фонд для открытых турниров. «Аэрофлот опен» всегда этим отличался. Они еще в 2004 году попали в Книгу Рекордов Гинесса. Восстанавливаем традиции. Спасибо компании Аэрофлот. В этом году турнир юбилейный, 20 лет. Будет много хороших сюрпризов. Практически в режиме онлайн публикуем, когда заявляется кто-то звездный», — сказал Ткачев «СЭ».

Турнир «Аэрофлот Опен» пройдет в Москве с 28 февраля по 7 марта. Он проводится с 2002 года. Действующим победителем является иранец Амин Табатабаи.

31 декабря российский шахматист Даниил Дубов не вышел на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу и получил техническое поражение. Дубов сообщил, что проспал партию из-за смены часовых поясов. Американец обвинил российского гроссмейстера в трусости.