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Ткачев о Горячкиной: «Хочется верить, что такой старт в новом чемпионском цикле, приведет ее в итоге к матчу за мировую корону»

Ткачев оценил игру Горячкиной на втором этапе женского «Гран-при»
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в интервью «СЭ» отметил сильную игру Александры Горячкиной на втором этапе женского «Гран-при», являющегося частью отбора в турнир претенденток. С самого начала турнира в Казахстане россиянка захватила лидерство и зафиксировать чистое первое место в заключительном туре.

«Александра в блестящем стиле выиграла турнир в Шымкенте, — отметил «СЭ» Ткаче. — Хочется верить, что такой старт в новом чемпионском цикле, приведет ее в итоге к матчу за мировую корону. У Горячкиной уже был опыт чемпионского матча. Надо возвращаться в статус претендента. Болеем, конечно, и за Екатерину Лагно. Да, на первом для себя этапе «Гран-при» она выступила не в свою силу. Будем надеяться, что это временная история, и Екатерина сможет повторить свой прошлый успех и по итогам «Гран-при» завоевать путевку в претендентский турнир (шахматистки, занявшие 1-2-е места по итогам «Гран-при», получают путевки в турнир претенденток. — Прим. «СЭ»). Болеем за наших девушек».

Горячкина уже играла в матче за мировую корону. В 2019-2020 годах она уступила действующей чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь.

Александр Ткачев. Защита титула Гребнева и успех Горячкиной. Интервью Александра Ткачева
Александра Горячкина
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