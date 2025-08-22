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22 августа 2025, 16:20

Ткачев о Шухман: «С большой долей вероятности Анна выступит на командном ЧМ-2025»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в интервью «СЭ» прокомментировал победу сборной России на Всемирной шахматной олимпиаде до 16 лет.

— Результат восемь из восьми выглядит красиво. Но пришлось ли понервничать?

— Всегда тяжело поддерживать статус рейтинг-фаворита. И, несмотря на наш звездный состав, были напряженные матчи. В первую очередь говорю про противостояния с Индией и Казахстаном. И речь не только про близкий счет, но и содержание партий. Понервничать пришлось. Еще бы я отметил сверхубедительную победу над Китаем. Да, мы регулярно обыгрывали КНР на уровне сборных, но не помню, чтобы делали это с сухим счетом.
Плюс не забывайте, что мы не играли на командных турнирах на международной арене три года. И за этот период вынужденного отсутствия начались разговоры о том, какое талантливое поколение выросло у Индии, у Узбекистана, у Казахстана. Теперь, не принижая достоинств наших соперников, можно сказать, что мы на практике показали свою сверхталантливую молодежь, которая готова триумфально и убедительно выигрывать турниры.

У этого поколения действительно хорошее будущее. Помимо таланта, я бы отметил грамотную работу лучших тренеров нашей страны. В июле 2023-го ФШР было принято решение, что тренеры сборной — Рублевский, Поткин, Рязанцев, Наер, Сакаев, Матлаков — начнут работать с 12-14 летними пацанами и девчонками. Прошло два года, и мы видим конкретный результат этой грамотно выстроенной деятельности.

— Как оцените шансы Анны Шухман сыграть на командном ЧМ в Линаресе, который пройдет в ноябре 2025-го?

— Аня есть в расширенном составе для подготовки к турниру и с большой долей вероятности выступит в Испании.

Российские шахматисты выиграли юниорскую олимпиаду.«За эту победу допустим ребят в Суперфинал». Российские шахматисты выиграли юниорскую олимпиаду
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Шахматы
Александр Ткачев
Анна Шухман
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