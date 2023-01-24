Александр Грищук положительно оценил работу Андрея Филатова на посту руководителя Федерации шахмат России

Российский гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук высказался о деятельности Федерации шахмат России (ФШР) под руководством Андрея Филатова, в декабре 2022 избранного на третий срок.

«В целом, работа хорошая, но есть определенные моменты — я бы очень хотел, чтобы они улучшились. В первую очередь, в Кубке России. Для шахматистов, которые не попадают в так называемые элитные турниры, при довольно небольшом усилении финансирования серия турниров Кубка России могла бы стать очень серьезным источником заработка. А для молодых это могла бы быть прекрасная тренировочная площадка.

Но, к сожалению, уже много лет этого не делается. Хотелось бы, чтобы в финалах Кубков России было интересно участвовать и ведущим шахматистам. Это было, когда Федерацию возглавлял Илья Левитов, но с тех пор упор делается на ведущих игроков, а финансирование массовых шахмат ушло на второй план», — сказал Грищук «Газете.Ru».