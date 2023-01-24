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Сегодня, 19:00

Александр Грищук положительно оценил работу Андрея Филатова на посту руководителя Федерации шахмат России

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук высказался о деятельности Федерации шахмат России (ФШР) под руководством Андрея Филатова, в декабре 2022 избранного на третий срок.

«В целом, работа хорошая, но есть определенные моменты — я бы очень хотел, чтобы они улучшились. В первую очередь, в Кубке России. Для шахматистов, которые не попадают в так называемые элитные турниры, при довольно небольшом усилении финансирования серия турниров Кубка России могла бы стать очень серьезным источником заработка. А для молодых это могла бы быть прекрасная тренировочная площадка.

Но, к сожалению, уже много лет этого не делается. Хотелось бы, чтобы в финалах Кубков России было интересно участвовать и ведущим шахматистам. Это было, когда Федерацию возглавлял Илья Левитов, но с тех пор упор делается на ведущих игроков, а финансирование массовых шахмат ушло на второй план», — сказал Грищук «Газете.Ru».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/24/19567159.shtml
Александр Грищук
Андрей Филатов
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