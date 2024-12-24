Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:15

Грищук — о предстоящем ЧМ в Нью-Йорке: «Хочется побороться за медали, попаданием в топ-10 доволен не буду»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук в интервью «СЭ» оценил свою форму перед ЧМ по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

— Что скажете о новом формате в блицтурнире ЧМ?

— Мне нравится такой формат. Обрадовался, когда узнал об этих изменениях.

— Могли бы пояснить? Меньше элементов случайности?

— Сложно сказать. Посмотрим, как все будет на практике. Я просто люблю плей-офф. Всегда говорил, что нокаут — мой любимый формат (отобравшиеся по итогам первого дня в нокаут восемь участников 31 декабря в матчах из четырех партий поборются за звание чемпиона. — Прим. «СЭ»).

— Играли когда-нибудь официальный турнир 31 декабря?

— Нет. Но и тут будет сложно выступить. Надо попасть в восьмерку.

— А в Нью-Йорке приходилось выступать?

— Играл в 2000 году на New York Open.

— В прошлом году на ЧМ в Самарканде вы заняли 10-е место в рапиде и 15-е в блице. В этом году попадание в топ-10 в обоих турнирах будете считать хорошим результатом?

— Я не буду доволен. Хочется побороться за медали.

— Как оцените свою форму?

— Сложно сказать. Оцениваю лучше, чем утром (разговор состоялся во второй половине дня. — Прим. «СЭ».).

Александр Грищук. «Если Россия будет играть на Олимпиаде, не стану тренировать другую сборную». Интервью Грищука

Грищук выиграл ЧМ по блицу в 2006, 2012 и 2015 годах.

Шахматы
Александр Грищук
Читайте также
Орбан высказался о возможных сроках окончания украинского конфликта
СМИ сообщили о плане Макрона по вводу войск ЕС на Украину в 2025 году
Два человека пропали без вести при крушении российского судна в Средиземном море
Станислав Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана
Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
Популярное видео
Обмен СКА и «Магнитки»
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Грищук — о 9-летнем Романе Шогджиеве: «Для своего возраста он играет потрясающе»

Грищук о матче за корону: «Болел за Дина. По многим причинам»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости