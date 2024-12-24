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Сегодня, 16:30

Грищук о матче за корону: «Болел за Дина. По многим причинам»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук в интервью «СЭ» высказал мнение о матче за мировую шахматную корону, который завершился победой Гукеша.

— Ваше мнение о противостоянии Гукеша Доммараджу и Дин Лижэня за шахматную корону в Сингапуре? Получился странный матч?

— Гукеш и близко не показал той игры, которую демонстрировал на турнире претендентов в Торонто и на олимпиаде в Будапеште в этом году. Ну а Дин... Человек тяжело болен и боролся как мог. При этом очень расстроила концовка. Странно проигрывать матч за звание чемпиона мира таким образом.

— Хотелось бы увидеть тай-брейк?

— Во-первых, тай-брейк был бы более логичен. Во-вторых, я лично болел за Дина. По многим причинам.

Александр Грищук. «Если Россия будет играть на Олимпиаде, не стану тренировать другую сборную». Интервью Грищука

Гукеш стал самым молодым чемпионом мира в истории.

Александр Грищук
Гукеш Доммараджу
Дин Лижэнь
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