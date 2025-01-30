Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:14

Ахмедов, обыгравший Карлсена, назвал цели на 2025 год

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский шахматист Давид Ахмедов, обыгравший Магнуса Карлсена в рамках «Титульного вторника» на Chess. com, в интервью «СЭ» рассказал о своей самой значимой победе офлайн.

— Какая твоя пока самая значимая победа в отдельной партии в офлайн?

— Наверное, девятый тур уже упомянутого чемпионата России до 15 лет, когда я обеспечил себе итоговую победу. Еще бы выделил свою поездку на ЧМ-2023 по блицу, который прошел в Узбекистане (в Самарканде Давид занял 156-е место среди 206 участников). Получил хороший опыт, обыграл много сильных шахматистов, что позволило прибавить более 200 пунктов рейтинга. Еще в Самарканде у меня была партия с лучшим другом Магнуса Арьяном Тари. К сожалению, я уступил черными.

— Внимательно смотрел ЧМ по быстрым шахматам и блицу в Нью-Йорке? Что больше всего запомнилось?

— Снятие Карлсена с турнира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. У него там не пошло с самого начала, поэтому он решил аккуратно исключить себя. Думаю, история с джинсами — это просто повод. В блиц затем Магнус сыграл очень хорошо. И еще отмечу чемпионство Володара Мурзина. Он выиграл титул по рапиду в очень захватывающей концовке.

— Какие цели поставил перед собой на 2025-й?

— Выполнить звание международного мастера, поднять рейтинг и выиграть ЧМ по своему возрасту.

— А глобально?

— Получить отличное образование. В шахматах — стать чемпионом мира в любой дисциплине.

Давид Ахмедов. «Когда он сдался, то у меня как будто груз упал с плеч». 14-летний россиянин — о победе над Карлсеном

Давид Ахмедов
Читайте также
Международный союз конькобежцев выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в США
Крушения самолета в Вашингтоне можно было избежать. Что пишут СМИ
Песков заявил о подтверждении сообщений о гибели россиян при крушении самолета в США
Против бывших тренеров сборной по прыжкам в воду завели уголовное дело
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Шара Буллет обсудил проблему со зрением с Майклом Биспингом
Популярное видео
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ахмедов: «Была бы красивая история, если Карлсен вернулся бы в чемпионский цикл»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости