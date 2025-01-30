Ахмедов, обыгравший Карлсена, назвал цели на 2025 год

Российский шахматист Давид Ахмедов, обыгравший Магнуса Карлсена в рамках «Титульного вторника» на Chess. com, в интервью «СЭ» рассказал о своей самой значимой победе офлайн.

— Какая твоя пока самая значимая победа в отдельной партии в офлайн?

— Наверное, девятый тур уже упомянутого чемпионата России до 15 лет, когда я обеспечил себе итоговую победу. Еще бы выделил свою поездку на ЧМ-2023 по блицу, который прошел в Узбекистане (в Самарканде Давид занял 156-е место среди 206 участников). Получил хороший опыт, обыграл много сильных шахматистов, что позволило прибавить более 200 пунктов рейтинга. Еще в Самарканде у меня была партия с лучшим другом Магнуса Арьяном Тари. К сожалению, я уступил черными.

— Внимательно смотрел ЧМ по быстрым шахматам и блицу в Нью-Йорке? Что больше всего запомнилось?

— Снятие Карлсена с турнира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. У него там не пошло с самого начала, поэтому он решил аккуратно исключить себя. Думаю, история с джинсами — это просто повод. В блиц затем Магнус сыграл очень хорошо. И еще отмечу чемпионство Володара Мурзина. Он выиграл титул по рапиду в очень захватывающей концовке.

— Какие цели поставил перед собой на 2025-й?

— Выполнить звание международного мастера, поднять рейтинг и выиграть ЧМ по своему возрасту.

— А глобально?

— Получить отличное образование. В шахматах — стать чемпионом мира в любой дисциплине.