Ахмедов: «Была бы красивая история, если Карлсен вернулся бы в чемпионский цикл»

Российский шахматист Давид Ахмедов, обыгравший Магнуса Карлсена в рамках «Титульного вторника» на Chess. com, в интервью «СЭ» отметил, что хотел бы увидеть возвращение норвежца в чемпионский цикл.

— Часто играешь онлайн?

— Стараюсь часто. Считаю это хорошей тренировкой.

— Кстати, как отнесся к тому, что Chess.com запустил теперь пятничный турнир по шахматам Фишера?

— Очень интересно. Что-то новое. Будет интересно попробовать свои силы в этом виде шахмат.

— Веришь, что Карлсен сможет продвинуть этот формат, который заменит классику через какое-то время?

— У классики слишком долгая история. Думаю, что вряд ли шахматы Фишера полноценно заменят классический контроль. Но определенно, при активном участии Карлсена, они будут развиваться. С интересом буду следить за Freestyle Chess Grand Slam Tour.

— Хотел бы, чтобы Карлсен вернулся в чемпионский цикл или пусть развивает шахматы Фишера?

— Лучше пусть вернется в чемпионский цикл (улыбается). Была бы красивая история, если бы он вновь стал чемпионом мира в классике.