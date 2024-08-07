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Сегодня, 15:22

Адвокат Бушманов рассказал, что ждет шахматистку, попытавшуюся отравить соперницу

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Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с отравлением шахматистки на первенстве Дагестана.

«Такие действия заслуживают самого строгого осуждения и пожизненной дисквалификации. Это не просто нарушение правил игры, это, на мой взгляд, особо тяжкое преступление. Такие действия совершены преднамеренно и, наиболее вероятно, имели умысел причинить тяжкий вред здоровью или наступлению смерти конкретному лицу. Пары ртути крайне опасны не только для здоровья, но и для жизни, в том числе и окружающих граждан. Учитывая последние тенденции в СК РФ, такие действия могут быть максимально квалифицированы следствием как покушение на убийство общеопасным способом из хулиганских побуждений по пунктам «е» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ», — сказал Бушманов «СЭ».

Также адвокат рассказал, как может поступить пострадавшая.

«Помимо инициирования уголовного преследования я бы рекомендовал потерпевшей обратиться в суд с гражданским иском о взыскании морального и материального ущерба или заявить такой гражданский иск в ходе расследования уголовного дела», — добавил Бушманов.

7 августа стало известно, что шахматистке Умайганат Османовой стало плохо после старта соревнований, ей вызвали скорую. После этого организаторы посмотрели записи камеры наблюдения и заметили, как другая участница турнира — Амина Абакарова разливает на шахматном столе неизвестное вещество.

Жуткий случай в шахматном турнире. 40-летняя спортсменка пыталась отравить соперницу ртутью

(Денис Сафронов)

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