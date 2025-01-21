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9-летний Шогджиев рассказал, что ему нравится игра Непомнящего

Сергей Разин
корреспондент
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9-летний шахматист Роман Шогджиев поделился мнением о выступлении Яна Непомнящего и его перспективах побороться за мировую шахматную корону.

«Из российских шахматистов нравится игра Яна Непомнящего. Думаю, он еще сможет побороться за шахматную корону. Смотрел его матч с Дин Лижэнем — это было обидно. В решающий день я не смог посмотреть тай-брейк, потому что улетал в Сочи на турнир. Когда прилетели, узнал, что Непомнящий проиграл. Я расстроился», — приводит слова Шогджиева ТАСС.

Действующим чемпионом мира является индиец Доммараджу Гукеш, в декабре победивший китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

Источник: ТАСС
Шахматы
Ян Непомнящий
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