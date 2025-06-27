15-летний шахматист Иванников признался, что хотел бы сыграть с Накамурой после победы над Карлсеном

Российский шахматист Максим Иванников рассказал, с кем из известных гроссмейстеров он хотел бы сыграть.

24 июня 15-летний Иванников обыграл норвежца Магнуса Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник».

«Меня вдохновляет сам Магнус Карлсен. И хотел бы сыграть матч с Хикару Накамурой. Он сильный блицор, было бы интересно», — приводит слова Иванникова ТАСС.

Иванников — кандидат в мастера Международной шахматной федерации.