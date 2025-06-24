15-летний Иванников одержал победу над Карлсеном на онлайн-турнире

На онлайн-турнире «Титульный вторник» 15-летний россиянин Максим Иванников одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном. Партия завершилась на 33-м ходу.

Иванников — кандидат в мастера Международной шахматной федерации. Его соперник Карлсен — лидер мирового рейтинга. Карлсену 34 года, он пятикратный победитель чемпионатов мира по рапиду и восьмикратный — по блицу. В 2022 году он отказался защищать титул чемпиона мира в матче против россиянина Яна Непомнящего.

«Титульный вторник» — это еженедельный онлайн-турнир, участие в котором принимают исключительно игроки, имеющие международные звания. Турнир проводится по швейцарской системе с контролем времени — 3 минуты на партию и добавлением 1 секунды после каждого хода.