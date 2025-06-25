15-летний Иванников не мог поверить в победу над Карлсеном

Российский 15-летний шахматист Максим Иванников не мог поверить, что одержал победу над 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на онлайн-турнире «Титульный вторник».

«Я играл осторожно, хотел просто не проиграть, возможно, свести в ничью. Я получил позицию похуже в какой-то момент, но там ему было сложно найти правильное решение. Магнус не разобрался, и уже у меня стало лучше, а дальше я реализовал. Я анализировал игру — пара неточностей у меня была. До этого у меня была одна партия с ним — я проиграл, так что это был реванш.

Возможно, у него была не такая сильная мотивация. Я все-таки играл с чемпионом мира, а он меня даже не знает. Магнус изначально, как мне кажется, не был сконцентрирован на игре. Меня столько людей поздравило, и я даже сам поверить не мог, что выиграл», — сказал Иванников ТАСС.

«Титульный вторник» — это еженедельный онлайн-турнир, участвовать в котором могут исключительно игроки, имеющие международные шахматные звания. Турнир проводится по швейцарской системе, с контролем времени — три минуты на всю партию и добавлением одной секунды после каждого хода.

Иванников — кандидат в мастера Международной шахматной федерации.

34-летний Карлсен занимает первое место в мировом рейтинге. В 2022 году он отказался от защиты своего титула чемпиона мира в матче против российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Карлсен пять раз побеждал на чемпионатах мира по рапиду и восемь раз — по блицу.