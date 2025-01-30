14-летний россиянин рассказал о своих эмоциях от победы над Карлсеном: «Обыграл кумира»

Российский шахматист Давид Ахмедов в интервью «СЭ» прокомментировал победу над 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном в рамках «Титульного вторника» на Chess.com.

— Что почувствовал, когда на 56-м ходу норвежец сдался?

— Было очень приятно. Всю партию я был напряжен, сконцентрирован. Понимал, что нельзя терять концентрацию ни на секунду, иначе Магнус накажет. Поэтому, когда он сдался, у меня как будто груз упал с плеч.

— А ты первый раз играл с Карлсеном на «Титульном вторнике»?

— Да. На него не так просто попасть, если вы понимаете, как играются эти онлайн-турниры (в них принимают участие до 500 человек). И тут Магнус выпадает мне во втором туре. Волнение присутствовало, но я справился.

— Удивился, что эта победа вызвала такой ажиотаж? Все-таки в рамках «вторников» Магнус периодически проигрывает.

— Нет, не удивился. Да, он проигрывает, но все-таки речь про действующего чемпиона мира по блицу. Любая победа над ним, — огромный успех.

— Можно сказать, что обыграл кумира, или у тебя другие любимые шахматисты?

— Сто процентов. Магнус — мой кумир.

— А мог бы пояснить почему?

— Он показывает шикарную игру на протяжении многих лет. По ощущениям на уровень выше остальных топовых игроков. Всегда слежу за его выступлениями, анализирую партии. Норвежец практически безупречен в эндшпиле. Но я спокойно воспринимаю свою победу. Да, обыграл кумира, но надо идти вперед. Выходить на профессиональный уровень.

По итогам завершившегося «Титульного вторника» Карлсен набрал 8,5 очка в 11 турах и расположился на 22-м месте. 14-летний Ахмедов занял 84-ю позицию (7 очков из 11).