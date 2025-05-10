14-летний россиянин Землянский стал чемпионом Азии по блицу

Российский гроссмейстер Иван Землянский занял первое место на чемпионате Азии по блицу, сообщает ФШР. Соревнования прошли в Эль-Айне.

14-летний россиянин набрал 8 очков из 9 возможных. Вторым стал иранец Мовахед Сина, а третьим — еще один представитель России Рудик Макарян.

У женщин серебряную медаль завоевала двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина. Она лидировала перед последним туром, но в итоге ее по дополнительным показателям при равенстве очков (по 7,5 из 9) обошла Алия Нурман из Казахстана. Бронза у китаянки Сун Юйсинь.