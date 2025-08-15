10-летняя Сиванандан стала самой молодой шахматисткой, победившей гроссмейстера

Британская шахматистка тамильского происхождения Бодхана Сиванандан в возрасте 10 лет 5 месяцев победила гроссмейстера Питера Уэллса на чемпионате Великобритании.

Сиванандан стала самой молодой девушкой-шахматисткой, обыгравшей гроссмейстера в партии с классическим контролем времени. Она побила рекорд американки Кариссы Ип, которая на чемпионате Новой Англии 2014 года победила Александра Иванова в возрасте 10 лет 11 месяцев.

Шиванандан учится в начальной школе Святого Джона Фишера в Харроу. В 2024 году она принимала участие в 45-й шахматной олимпиаде, проходившей в Будапеште с 10 по 23 сентября.