15 августа, 21:02

10-летняя Сиванандан стала самой молодой шахматисткой, победившей гроссмейстера

Алина Савинова

Британская шахматистка тамильского происхождения Бодхана Сиванандан в возрасте 10 лет 5 месяцев победила гроссмейстера Питера Уэллса на чемпионате Великобритании.

Сиванандан стала самой молодой девушкой-шахматисткой, обыгравшей гроссмейстера в партии с классическим контролем времени. Она побила рекорд американки Кариссы Ип, которая на чемпионате Новой Англии 2014 года победила Александра Иванова в возрасте 10 лет 11 месяцев.

Шиванандан учится в начальной школе Святого Джона Фишера в Харроу. В 2024 году она принимала участие в 45-й шахматной олимпиаде, проходившей в Будапеште с 10 по 23 сентября.

    Не мучайте 10-летних вундеркиндов, заставляя их играть с гроссмейстерами. Детская психика ещё не устойчива и не может адекватно реагировать на такие, пусть замечательные, но потрясения в жизни. Ожидания от успеха юной шахматистки в будущем могут так и остаться вашими ожиданиями. А неустойчивая психика девочки в этом возрасте, неправильное реагирование на ситуацию и давление со стороны взрослых на участие девочки во многих таких сенсационных матчах может сломать всю последующую её жизнь. Почитайте насколько трагична судьба большинства бывших вундеркиндов. И сделайте соответствующие выводы.

    15.08.2025

