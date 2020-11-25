«Такое предугадывание приходит через 10 лет труда, а у него оно было сразу». Кас Д'Амато объясняет, в чем талант Тайсона

Врожденная боксерская интуиция.

Сотни лет люди спорят о том, существует ли такое явление, как талант, и какова его роль в достижении цели. В спорте это обсуждение носит особенно острый характер, потому что эта человеческая деятельность почти целиком построена на тяжелом физическом труде, и кажется, что тот, кто этого труда прикладывает больше, тот и побеждает.

Учитель Майка Тайсона Кас Д'Амато был одним из первых больших тренеров, кто четко сформулировал понятие таланта на примере своего боксера. В интервью американскому телевидению летом 1983-го Кас, сидя рядом с самим 17-летним Тайсоном, объяснил, в чем заключается врожденный феномен Майка помимо физических данных.

Кас Д'Амато и Майк Тайсон.

«Он необыкновенно координирован и обладает молниеносной скоростью, - сказал Д'Амато. - Может выбросить удар и через долю секунды оказаться за спиной у соперника, к абсолютному удивлению того.

Но главное - у него есть очень острое чувство момента, времени. У него есть предугадывание - на том уровне, который обычно приходит только после 10 лет опыта выступлений в профессиональном боксе. И то не у всех. А у него этот уровень уже есть сейчас. Это предугадывание и тайминг пришли к нему сразу, без опыта".

Майк Тайсон и Кас Д'Амато.

Также Кас отмечал глубокий интерес Майка к истории и теории бокса.

«Когда мы начали работать с Майком, он поразил меня своим жадным интересом к истории бокса, - сказал он. - Он жил у меня и за короткое время прочитал абсолютно все книги о боксе, которые были в моем доме.

Затем он принялся за старые подшивки журнала The Ring. Он демонстрировал глубокий, необычный интерес ко всему, что было связано с боксом и великими чемпионами, читая запоем все, что ему попадалось на эту тему.

Через короткое время он знал историю бокса и факты биографий чемпионов лучше, чем я. Мой товарищ Джимми был страшно удивлен эрудицией Майка в боксе. Он задавал ему любые вопросы по истории, самые каверзные и необычные, и на все из них Майк очень легко отвечал. Такой интерес к боксу, желание накопать побольше знаний показали мне, насколько глубока и сильна его страсть к нашему делу«.

Майк Тайсон.

Спустя 30 лет в интервью Sports Illustrated Тайсон вспомнил о своей одержимости историей бокса и признался, что после завершения карьеры ему никогда не снятся собственные бои, но снятся поединки тех, кто дрался задолго до него.

«Нет, нет, мне никогда не снятся мои бои, - сказал Майк. - Снятся бойцы прошлого. Снится Роберто Дюран. Джо Ганс, Кид Чоколат, Бенни Леонард. Я постоянно думаю вот об этих ребятах, они и снятся«.

Майк Тайсон — Рой Джонс

8-раундовый выставочный бой.

Лос-Анджелес, «Стейплс центр».

29 ноября 05:30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.