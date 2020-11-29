«Теперь понимаю смысл фразы «пока не сыграл в ящик». Что сказали Тайсон и Джонс после боя

Перекрестное интервью великих боксеров после выставочного 8-раундового боя, прошедшего в Лос-Анджелесе.

Перед началом интервью ведущий объявил результат поединка: ничья.

Ведущий: Мистер Тайсон, как вам результат?

Майк Тайсон: Мне нормально.

Ведущий: Вы думаете, бой выиграли вы?

Майк Тайсон: Да, но я нормально отношусь к тому, что это ничья. Я доставил удовольствие публике, публика счастлива.

Ведущий: Рой, вас устраивает ничья?

Рой Джонс: О нет. Меня никогда не устраивают ничьи. Я ношу семейники, но я не делаю ничьи (обыгрывание слов draw — «ничья», drawers — «трусы, подштанники». — Прим. «СЭ»). Я хочу сказать, что этот парень очень силен. Теперь понимаю смысл фразы «пока не сыграл в ящик». Его удары... Ты видишь их и думаешь о вещах, которые еще не успел сделать в жизни.

Чем бы он тебя ни бил: головой, панчами, ударами в корпус — неважно. Все причиняет боль. Я считаю, что перебоксировал его с дистанции, но вообще не имею ничего против ничьей. Мы могли бы попробовать сделать еще один бой.

Ведущий: Вы выглядите изможденным. Удары в корпусы сказались?

Рой Джонс: Удары в корпус определенно сказались. Удары в корпус изматывают тебя. Каждый хороший боец знает об этом, и я это знаю. Мне казалось, что у меня есть шесть кубиков пресса, и этого достаточно, но теперь я думаю, что мне нужны 12 кубиков, потому что шесть не справляются.

Майк Тайсон: И ты съедал эти удары, как будто это полная ерунда. Ты держал их. Я видел, что хорошо попадаю по тебе, но ты держал эти удары. И я уважаю тебя за это.

Рой Джонс: Спасибо.

Ведущий: Майк, как ты оценишь свое выступление в целом?

Майк Тайсон: Раньше я дрался по три минуты за раунд, но [сегодня] иногда две минуты казались как три. Я просто рад, что получил такой опыт, собираюсь продолжать дальше и буду замахиваться на большее.

Ведущий: Ты хочешь драться еще?

Майк Тайсон: Абсолютно. И он [Рой] будет со мной в одном карде.

Ведущий: Ты можешь сравнить то, что произошло сегодня, с тем, когда ты последний раз выходил на ринг как профессионал?

Майк Тайсон: Что бы там все ни говорили, я рад, что дрался восемь раундов. Все знают, что я могу нокаутировать, но все знают, что я могу пройти восемь раундов. Черт с этими нокаутами, они ничего не значат. Ты должен быть способен пройти всю дистанцию, драться.

Ведущий: У всех есть план, пока они не пропустят удар. Ты пропускал, и как это сказывалось на тебе?

Майк Тайсон: Я переходил к плану Б — бил его в ответ.

Ведущий: Рой, ты хочешь продолжать в 51 год или на данный момент всем уже доволен?

Рой Джонс: Трудно сказать... Мои болельщики из Пенсаколы любят меня...

Майк Тайсон: Мы можем замутить это еще разок.

Рой Джонс: Все любят Майка. Я тоже люблю Майка. Но принимать удары от Майка — это все не просто так. Мне нужно переговорить с моей семьей, и если все нормально и мы можем сделать это снова — то мы сделаем. Спасибо всей моей семье, моей команде, Пенсаколе, спасибо всему миру за эту возможность, спасибо моим согражданам из России, спасибо всем, благодаря кому у нас сегодня появилась эта возможность, и если семья будет не против, мы подеремся еще раз.

Ведущий: Многие боялись за тебя сегодня — что Майк может потрясти тебя. Где-то в подсознании у тебя был страх, что сегодня с тобой может что-то случиться?

Майк Тайсон: Это у меня должен был быть такой страх. Я не дрался 20 лет, он — три года (Тайсон ошибся в цифрах. — Прим. «СЭ»). Это я должен был бояться. Почему никто не боялся за меня, за мою шкуру? Я не дрался 15 лет, он — два года, но все переживали только за его зад.

Ведущий: Никто не допускал, что такой гигант может рухнуть.

Майк Тайсон: Я не занимался этим 15-16 лет. Я не гигант, я новичок.

Ведущий: Он хоть раз потряс тебя сегодня?

Майк Тайсон: Он удивил меня своим хуком. Он попал хороший хук — и да, это больно.

Ведущий: Рой, вернемся к вопросу. Он потряс тебя сегодня?

Рой Джонс: Если я выхожу сюда, на передовую, я иду напролом. Я понимал, что если он попадет нужным ударом, то выключит меня. Я игрок. Я иду до конца. То, что я здесь делаю, — это по-настоящему. А если что не так, выносите меня отсюда на носилках.

Ведущий: Последний вопрос! Майк, ты решишься на такой бой не на условиях выставочного поединка, если тебе дадут лицензию?

Майк Тайсон: Нет, такой бой значимее, чем реальные бои, выигрыш титулов. Мы гуманисты, мы помогаем людям. И вот этим теперь я и буду заниматься. Я хочу сказать спасибо Мэджик Майку, Джеду, Рону, всем моим спарринг-партнерам, которые гоняли меня в зале, помогли набрать форму. Жду не дождусь, чтобы снова поработать с вами в зале. Рой, спасибо тебе.