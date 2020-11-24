«Был близок к тому, чтобы набить кучу сердечек». Как у Тайсона появилась татуировка на пол-лица

Из-за этого тату едва не сорвался последний победный бой великого боксера.

Майк Тайсон — Рой Джонс

8-раундовый выставочный бой.

29 ноября, Лос-Анджелес, «Стейплс центр».

Прямая трансляция: РЕН ТВ (начало — 05.30 мск).

У Майка Тайсона есть несколько татуировок. Самая заметная — на лице. Он сделал ее в 2003 году незадолго до 56-го боя в профессиональной карьере — с Клиффордом Этьеном.

О причинах такого радикального шага Тайсон рассказал в интервью журналисту Грэхэму Бенсинджеру. Оказалось, что сначала он хотел набить не узор в полинезийском стиле, а сердечки.

«Я думал, что это [сердечки] — крутая татуировка, — сказал Тайсон. — Я собирался набить кучу сердец, хотел быть человеком сердца. Это выглядело бы действительно глупо. Я был очень близок к тому, чтобы сделать такую татуировку. Но Виктор Перес, тату-мастер, заявил: «Я не буду этого делать». Я попросил у него совета: «Ну а ты как думаешь, что мне нужно?» Я тогда был сбит с толку. Виктор Перес, этот хороший парень, сказал: «Вернись через пару дней, я попробую что-нибудь сделать». Через два дня он позвонил мне: «Майк, у меня есть какие-то туземные мотивы». Я ответил: «Вау, сделай мне такую штуку». И он сделал.

Это был огонь. Во всяких ночных клубах, стриптизе и прочих притонах девушки подходили ко мне и говорили: «О, ты такой экзотический. Откуда ты? Откуда твоя семья? Зачем ты сделал татуировку у себя на лице?» Они мне говорили, что я выгляжу как какой-то туземец. Помню, как-то встретил девушек маори, и они сказали: «У тебя н лице узор нашего народа!» И одна из них спустила штаны, чтобы показать, что у нее есть такой же узор на заднице".

Майку Тайсону набивают татуировку на лицо.

Тайсон во время интервью был в исключительно хорошем настроении и, очевидно, перепутал имя тату-мастера, ведь рисунок на лицо ему наносил не Виктор Перес, а Виктор Уитмилл. В 2011 году Уитмилл подал в суд на создателей «Мальчишника в Вегасе — 2». Там у одного из героев на лице изобразили такую же татуировку, как у Железного Майка. Уитмилл усмотрел в этом нарушение авторских прав.

Есть версия, что Тайсон сделал тату на лице, чтобы избежать боя с Этьенном. Об этом в интервью Fox Sports рассказал бывший тренер Майка — Джефф Фенеч. Он готовил экс-абсолютного чемпиона мира к поединку с Этьенном.

«Я посмотрел на него и увидел огромное тату на лице, — поделился воспоминаниями Фенеч. — Мое первое впечатление — вау, у меня никогда не было тату. А потом я подумал: бой же через неделю, а со свежей татуировкой на лице нельзя драться, это вредно. Мы поговорили, и он действительно считал, что не готов к бою, поэтому и решил сделать тату. После часа разговора я покинул его дом со слезами на глазах. Я был подавлен, ведь находился вне дома на протяжении восьми недель и готовил его к бою. Утром я улетел к семье на первом же самолете».

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Бой Тайсона с Этьенном был намечен на субботу, 22 февраля 2003 года. А в понедельник, 17 февраля, Тайсон объявил, что снимается с поединка. Однако уже на следующий день Железный Майк поменял решение. Этьенна же он вырубил уже на 49-й секунде первого раунда. Это последняя победа в профессиональной карьере Тайсона. В ночь на 29 ноября он вернется на ринг после более чем 15-летнего перерыва. Соперник — Рой Джонс.

29 ноября трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.