В 11 лет Тайсон весил 79 кг и избил взрослого мужчину. Он погнался за Майком, когда тот стащил у его матери кошелек

Сбил дядю с ног одним ударом.

Тело Майка Тайсона приобрело структуру элитного атлета аномально рано. Уже в 13 лет в нем было больше 85 килограммов добротной мышечной массы, и это без всяких продуманных диет и экстремальных нагрузок в зале. Фотографию 13-летнего Майка можно обнаружить в его автобиографии — вот с таким симпатягой имели дело в уличных драках его сверстники-восьмиклассники.

Майк Тайсон в 13 лет. Фото The Sun.

Как-то на своем собственном подкасте Hotboxin Железный Майк копнул в еще более глубокое прошлое и вспомнил себя 11-летним. Несмотря на совсем детский возраст, у Тайсона уже тогда начал прорезаться настоящий взрослый нокаутирующий удар, которым он мог свалить любого мужчину. По сути, это был ребенок с дробовиком в руках.

Майк Тайсон: «Ребенком у меня было где-то 300 драк на улице. Иногда я дрался по четыре раза в день. Помню, мне было 11 лет, и мы ехали с друзьями, такой же шантрапой, как и я, в автобусе. И тиснули кошелек у пожилой женщины. Просто вытащили из кармана. Побежали из автобуса, а она начала орать: «Мой кошелек! Они украли мой кошелек!» И она сама выпрыгнула из автобуса. А там на остановке был ее взрослый сын. Она кричит, и он кричит в один голос с ней: «Мама! Мама!» И он побежал за нами. А женщина не унимается: «Верните мои карточки! Вы забрали деньги, но отдайте мои карточки!» А сын бежит и орет: «Мама! Мама!» Это был какой-то гребаный сумасшедший дом...»

Майк Тайсон во время записи подкаста.

Рашад Эванс: «И чем все закончилось?»

Майк Тайсон: «Он догнал нас и начал валять, бить. Моего 9-летнего друга он взял в охапку и швырнул в снег. Когда он захотел взять меня, я ударил его в лицо и повалил на землю... Начал лупить его...»

Рашад Эванс: «Ты сказал, что тебе тогда было 11 лет. Сколько ты весил в 11 лет?»

Майк Тайсон: «175 фунтов (79 кг). Я был крупным мальчиком».

Рашад Эванс: «Господи, ты весил 175 фунтов в 11 лет?! Господи... Я дошел до 175 фунтов только в старшей школе, мне было лет 17...»

В 11 лет Майк был гораздо сильнее ровесников. Сегодня ему 54, и физически он выглядит намного лучше мужчин его возраста. Хотя сейчас наверняка не обошлось без препаратов, за которые в профессиональном спорте наказывают большими дисквалификациями. Чего стоят мышцы 54-летнего Тайсона на ринге, мы узнаем в ночь на 29 ноября — он проведет выставочный бой с 51-летним Роем Джонсом.