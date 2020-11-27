«Куда бы я там ни поехал, я везде король». Что Рой Джонс сделал в России за пять лет

В сентябре 2015-го великий боксер стал гражданином РФ

Рой Джонс, США, 51 год. Статистика: 66 побед (47 — КО), 9 поражений. Чемпион мира в средней (IBF, 1993—1994), второй средней (IBF, 1994—1996), полутяжелой (WBC, 1997, 1997—2002 и 2003—2004; WBA, 1998—2002; IBF, 1999—2002) и тяжелой (WBA, 2003) весовых категориях.

Лебедев

Рой Джонс впервые побывал в России (само собой, тогда — СССР) в 1986 году, когда приехал в Москву на Игры доброй воли. 17-летний Джонс выступал в категории до 63,5 кг. Он дошел до полуфинала, где проиграл советскому боксеру Игорю Ружникову.

«Тогда я испытал культурный шок: никто не говорит по-английски, на дорогах почти нет машин. Все по-другому, — рассказал Джонс «СЭ» в октябре 2015 года — сразу после получения российского паспорта. — В груди холод и пустота. Было полное ощущение, что никто не хочет моего присутствия здесь. Так что, когда уезжал, был уверен, что никогда не вернусь».

После 1986-го и до 2011-го у Джонса пересечений с Россией/СССР практически не было. Единственное, что можно вспомнить, так это его победу в четвертьфинале Олимпиады-88 над Евгением Зайцевым.

Какой классный боксер Рой, известно всем: он стал чемпионом мира в четырех весовых категориях, а нарезки его финтов люди будут смотреть, наверное, и через 50 лет. После 2003 года карьера Джонса пошла на спад. В 2011-м он во второй раз в жизни приехал в Москву — чтобы провести бой с Денисом Лебедевым. Организовал поединок российский промоутер Владимир Хрюнов.

Бой закончился в последнем, 10-м, раунде. Джонс после апперкотов Лебедева оказался в стоячем нокауте, рефери не торопился вмешиваться, из-за чего Денис добавил еще один удар. Рой упал и пролежал на настиле где-то 10 минут. Это не последний тяжелый нокаут, в который Джонс улетел в России. В следующий раз американца нокаутировали в Москве, когда он уже был гражданином РФ.

Хрюнов

Идея с российским паспортом для Джонса принадлежит Владимиру Хрюнову. В декабре 2013-го Рой победил единогласным решением судей Зин Эддина Бенмаклуфа. Поединок прошел в Москве. После боя Хрюнов сообщил РИА «Новости», что занимается покупкой недвижимости для Джонса в городе Белореченск Краснодарского края (родной город Хрюнова), а главное — вопросом оформления для американца российского гражданства.

Тогда это показалось чем-то вроде шутки. Однако Джонс подтвердил слова Хрюнова, а потом промоутер дал еще несколько интервью, более подробно объяснив ситуацию. «Джонс предложил устроить там [в Белореченске] Зал боксерской славы, такой же, как есть в Америке. В США он находится в маленьком городе Канастота. Почему бы нам не прославить небольшой кубанский город Белореченск», — рассказал Хрюнов телеканалу «Россия 24». «У нас с Роем —далекоидущие планы, связанные не только с боксом, но и с музыкой, промоутерской деятельностью. Рой Джонс — не Жерар Депардье. Его случай — совсем другой», — заявил промоутер ИТАР-ТАСС.

Паспорт

Никакого Зала боксерской славы в Белореченске не открылось, а вот гражданином РФ Джонс и правда стал. В августе 2015-го он провел встречу с Владимиром Путиным, где сообщил Президенту о своем рвении стать россиянином. Путин одобрил его желание и пообещал посодействовать в получении российского гражданства в том случае, если Рой свяжет с деятельностью в России «значительную часть своей жизни». Уже через три недели легендарный боксер получил российское гражданство, а через два с половиной месяца — паспорт. Джонс сразу из отделения ФМС поехал на Красную площадь, а потом в редакцию «СЭ» — на большое интервью.

«На самом деле паспорт — это просто документ, — сказал тогда Рой. — Дело в том, что теперь я действительно могу считать Россию своим домом. И это чувство возникло еще до того, как были завершены все формальности. Едва оказавшись в кресле самолета, летящего в Москву, я понял, что действительно отправляюсь домой. После получения паспорта я заехал на Красную площадь. Но если раньше я чувствовал, что я там будто лишний, то теперь я был в своей тарелке. Не турист, а местный!»

А вот еще несколько цитат Джонса — уже из более поздних интервью:

«Понимаешь, в России я все еще тот Рой Джонс из 90-х. Вот настолько там они любят бокс. Куда бы я там ни поехал, я везде — король. Чувствовать такую любовь к себе... эта любовь даже перекрывает местный холод, который я ненавижу. Я всегда хотел быть там, где меня любят. И я учу своих сыновей: «Встречайтесь не с теми девушками, которых хотите вы. Встречайтесь с теми девушками, которые хотят вас. Вот такие девушки будут ценить вас больше». (подкаст Джо Рогана)

«Я встретился с Владимиром Путиным и спросил, можно ли стать гражданином России. «Конечно», — ответил он. Это действительно прекрасно. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий, буду гражданином США и России. Говорят, что наши страны — главные враги, но это не так. В России я как Майкл Джексон или Майкл Джордан. Машины останавливаются, подбегают дети, пытаясь заглянуть в окно. Это потрясающе». (DailyMail)

Маккаринелли

Уже 12 декабря 2015-го Джонс провел третий бой в Москве. Соперником был крепкий британский крузер Энцо Маккаринелли. Рой вышел в зал в накидке с двумя флагами — США и России, но перед поединком звучали только гимны Великобритании и РФ, американского не было. Для Джонса все закончилось поражением нокаутом. Как уже было отмечено выше, нокаут был тяжелый, глухой. В четвертом раунде Рой под скандирования «Россия! Россия!» сначала оказался в нокдауне, а затем рухнул без сознания после размашистого удара правой рукой в область виска. Тонны критики вылились на Хрюнова — мол, подставил ветерана. Вскоре Джонс объявил о прекращении сотрудничества с Хрюновым.

Долги

24 декабря 2015-го Хрюнов дал интервью порталу Life.ru, рассказав о том, что перед получением российского гражданства у Джонса была огромная налоговая задолженность. По словам Хрюнова, он лично решил проблему боксера.

«Когда Рой решил принять российское гражданство, выяснилось, что у него большие налоговые проблемы, — сказал Хрюнов. — 10 сентября этого года я полетел в США, в его родной город Пенсакола, чтобы встретиться с его адвокатом Джоном Венном. Там я и подписал письмо от своего имени, что гарантирую выплатить 3 миллиона долларов за долги гражданина России Роя Джонса, а также беру на себя все его налоговые обязательства. И это обязательство не лично перед Роем, а именно перед его кредиторами. На сегодняшний день я уже оплатил 1 миллион долларов. Это очень серьезное обстоятельство. Кто бы какие слухи ни распространял, я остаюсь внутри этого обязательства. Кстати, на этом собрании кредиторов присутствовал Рой лично и его жена Натали. Конечно, они оба были очень мне благодарны. После этого он начал жить спокойно и свободно. А до этого были постоянные напоминания коллекторов и поиски дополнительных заработков».

«Джонс в свое время получал десятки миллионов долларов, — отметил промоутер. — Он вкладывал деньги в бизнес. Большое количество недвижимости и неправильное распределение платежей привели к серьезным проблемам. В Америке так бывает. Например, он потратил большие деньги, чтобы открыть собственную музыкальную студию, но прибыльного дела из этого не получилось. Всю эту сумму налоговые службы приняли к вычету, потому что они посчитали, что это не бизнес, а его личное увлечение. Такова специфика налоговой службы США».

Джонс на слова Хрюнова никак не отреагировал. А после того, как тема с долгами утихла, в интервью Роя она никак не поднималась. Хотя было бы интересно узнать: он что, так стремился в Россию только для того, чтобы разобраться с налоговой?

Пятилетка

Итак, Рой Джонс уже пять лет как гражданин России. Посвятил ли он ей значительную часть жизни?

В интервью «СЭ» в октябре 2015-го Джонс сказал, что в год шесть месяцев будет находиться в России и шесть месяцев в США. В России у него есть своя квартира — не в Белореченске, а в Москве. Причем он ее приобрел (или ему приобрели?) еще пять лет назад. В декабре 2019-го Рой дал еще одно интервью «СЭ», где сообщил, что, как и говорил, проводит в России и Америке поровну времени. При этом семья Джонса стабильно живет в США. С супругой Нэтлин у них трое сыновей — Рой III, Деандре и Дешон.

Однако, судя по Instagram, в России Рой бывает наездами. Например, в 2020-м приезжал на пару недель в марте-апреле, а потом на пару недель в июне-июле (в частности, посетил Парад Победы). Может, это обманчивое впечатление, но 16 фото/видео из России за весь год — это как-то маловато (учитывая, что его Instagram постоянно обновляется).

Было у Джонса и такое изречение (сентябрь 2015 года, «Интерфакс»): «В моих ближайших планах — выучить русский язык, построить дачу в Крыму, тренировать российских боксеров, а также писать и исполнять рэп, и работать в России».

Разумеется, Рой не выучил русский язык (кажется, даже не попробовал этого сделать) и не построил дачу в Крыму (кажется, даже не начинал). Рэп? У Джонса в России было несколько концертов, попытки коллабораций с Бастой и Тимати, но в общем и целом музыкальная карьера Роя не продвинулась. Can't Be Touched по-прежнему самый популярный трек Джонса — с гигантским отрывом от остальных.

Что касается работы тренером, то 23 декабря 2015-го Джонс открыл собственную школу бокса в Химках (Восточная трибуна футбольного стадиона «Арена Химки»), а в 2019-м начал работу его зал в спорткомплексе «Молодежка» в московском районе Кунцево. Там Рой периодически проводит мастер-классы и тренирует — когда приезжает в Москву. Как-то даже держал лапы телеведущему Владимиру Соловьеву. Понятно, что о какой-то целенаправленном развитии российских боксеров речи не идет. Только бизнес и ничего больше.

Еще Джонс создал в России промоутерскую компанию «Рой Джонс Джуниор Боксинг Промоушен Раша». Она провела в России один турнир — 7 декабря 2019 года в Екатеринбурге. Турнир показывался на платформе UFC Fight Pass, а главным боем вечера был поединок между Алексеем Егоровым и Сергеем Радченко. О дальнейших планах промоушена Джонса ничего неизвестно. Как в августе писал Sports.ru, в промоутерской компании Джонса официально работает только один человек — Анастасия Барна.

И самое главное — бои. Когда Джонс принял гражданство РФ, предполагалось, что если он продолжит карьеру, то будет биться под российским флагом да еще и в России. Однако поединок с Маккаринелли оказался единственным, в котором Рой представлял Россию. Четыре других боя Джонса, которые он провел после получения российского гражданства, прошли в США, причем два — в его родном городе Пенсакола. Поединок с Майком Тайсоном состоится в Лос-Анджелесе.

Месяц назад Рой дал интервью МИЦ «Известий». У него спросили, мог бы он выйти на бой с Тайсоном под российским флагом. «Безусловно, это круто, — ответил Джонс. — Такой бой можно было бы анонсировать, как «Черный русский» против Тайсона». Красивый ответ, но верится в это с трудом. Джонс, конечно, появляется в России чаще, чем Жерар Депардье, но «российский боксер Рой Джонс» по-прежнему звучит сюрреалистично.

Майк Тайсон — Рой Джонс

8-раундовый выставочный бой.

Лос-Анджелес, «Стейплс центр».

29 ноября 05:30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ