Железный Майк популярнее любого современного боксера даже в 54 года.

Выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом оказался даже более рейтинговым, чем сообщалось несколько дней назад. Сначала была информация, что он собрал 1,2 миллиона покупок платных трансляций (pay-per-view) в США. Но оказалось, что реальная цифра даже выше — 1,6 миллиона. Об этом Boxing Scene рассказал Райан Кавана, руководитель промоутера шоу — компании Triller.

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1,6 миллиона проданных PPV — великолепная цифра. Шоу в Лос-Анджелесе стало самым продаваемым PPV-шоу в 2020 году и вошло в пятерку самых рейтинговых боксерских событий за 18 лет.

Сауль «Канело» Альварес, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Геннадий Головкин, Виталий и Владимир Кличко — все они остались позади. Единственное, бой Энтони Джошуа и Джозефа Паркера собрал в Британии 1,8 миллиона продаж PPV. Однако еще не раскрыты данные, как много трансляций поединка Тайсона и Джонса продал британский канал BT Sport. Если их суммировать с продажами PPV в Америке, то бой ветеранов наверняка опередит Джошуа vs Паркер.

Топ-5 боксерских шоу по продажам PPV в США с июля 2002 года. Фото «СЭ»

В карьере Джонса это самый кассовый бой с огромным отрывом. Несмотря на огромный талант и зрелищный боксерский стиль Роя, до поединка с Тайсоном он никогда не продавал больше 602 тысяч трансляций (в этом плане его лучший бой — с Джоном Руисом в 2003 году).

У Тайсона же были и более рейтинговые шоу.

Топ-5 боев Майка Тайсона по продажам PPV в США. Фото «СЭ»

Сейчас много говорится о том, что UFC опережает профессиональный бокс. Так вот, лишь два турнира в истории UFC превысили показатели боя Тайсона и Джонса по продажам PPV.

Топ-5 шоу в истории UFC по продажам PPV в США. Фото «СЭ»

Стоимость одной платной трансляции боя Тайсона и Джонса для США была невысокой — 49,99 доллара (к примеру, одна трансляция поединка между Мэйвезером и Пакиао стоила 89,95 доллара). Конечно, это способствовало высокому рейтингу боксерского шоу, но не стало ключевым фактором. Ключевым фактором стал Тайсон: людям было интересно посмотреть, на что он способен в 54 года — после многих лет далеко не самого здорового образа жизни, перехода на веганскую диету, запуска плантации по выращиванию конопли и философского подкаста. Соперник тоже был великим боксером, но, как уже было сказано, Джонс, хоть и король хайлайтов, никогда не делал большую кассу.

Поединок с Джонсом показал, что Тайсон даже в 54 года популярнее современных боксеров. Об это говорит и его востребованность в Instagram. У Тайсона 14,2 миллиона подписчиков — это больше, чем у любого действующего боксера. У Энтони Джошуа — 11,6 миллиона, Райана Гарсии — 7,7 миллиона, Сауля Альвареса — 7,1 миллиона, Мэнни Пакиао — 6 миллионов.

Тайсон не намерен завязывать с выставочными боями — Эвандер Холифилд уже бросил ему вызов. Похоже, что их третий бой вполне способен побить личный рекорд Майка по продажам PPV.