Президент UFC Дана Уайт скептически отнесся к правилам боя между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

«Я не знаю, как закончится этот бой. Это сложно. Когда мы их видели последний раз? — приводит слова Уайта MMA Junkie. — По правилам этого боя нокаута быть не может? Они не могут друг друга нокаутировать? Как они собираются заставить это правило работать? На этот бой даже нельзя поставить? Даже не знаю, что сказать по этому поводу. В бою не будет победителя? Черт возьми, я не знал и этого».

Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

Прямую трансляцию боя Тайсон — Джонс-младший можно будет посмотреть в эфире телеканала «РЕН ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнется 29 ноября 2020 года в 04.00 по московскому времени.