Тайсон рассказал, как обманывал допинг-офицеров при помощи искусственного пениса

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал в своем подкасте Hotboxin, как пользовался искусственным пенисом для обмана допинг-офицеров.

Таким образом Тайсон скрывал, что употребляет кокаин и марихуану. Боксер использовал так называемый Whizzinator — искусственный пенис с капсулой с мочей другого человека.

«Чувак, это было потрясающе, — сказал Тайсон гостю эфира — вице-президенту UFC Джеффу Новицки. — Я наливал туда мочу своего ребенка. А однажды использовал мочу жены. Но она как-то сказала: «Милый, тебе лучше больше так не делать, а то я могу оказаться беременной».

«Твой Whizzinator подходил тебе по цвету? — уточнил Новицки. — В прошлом сезоне парень в НФЛ был с белым...»

«Да, черт возьми, он был коричневым. Но этот чертов мачо [человек, который брал пробу] был так напуган. Когда я достал [Whizzinator], он слегка повернулся ко мне и сказал: «Возьми этот чертов стакан». Он был мачо, и не хотел смотреть на меня, на все это дерьмо».

В октябре 2000 года Тайсон победил Анджея Голоту, а после боя не смог воспользоваться Whizzinator — в итоге ему пришлось сдать собственную мочу. Там нашли следы марихуаны, в результате чего боксер был оштрафован на 200 тысяч долларов, а поединок с Голотой был признан несостоявшимся.