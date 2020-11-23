Тайсон перед боем с Джонсом задал вопрос Садхгуру

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон обратился к индийскому йогу Садхгуру перед выставочным боем против Роя Джонса-младшего.

«У меня есть вопрос. В 2020 году произошло много событий. Разногласия, коронавирус и не только. Как вы думаете, есть ли у нас надежда на мир и спокойствие в условиях кризиса?», — спросил Тайсон.

«Привет, Майк! Слышал, ты снова готовишься к бою. Не хочешь сразиться с Терминатором (Садхгуру намекает на себя — прим. «СЭ»). Что касается вопроса, надо понимать, что мир не бывает только в США, Африке или еще где-то. Мир может существовать только внутри нас. То же самое касается и умиротворения», — сказал Садхгуру на своем Youtube-канале.

Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

Прямую трансляцию боя Тайсон — Джонс-младший можно будет посмотреть в эфире телеканала «РЕН ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнется 29 ноября 2020 года в 04.00 по московскому времени.