Американский боксер Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка против Роя Джонса.

«Я не верил, что это возможно, но я это делаю. Это в действительности происходит. Нет ничего не возможного, если ты чего-то по-настоящему хочешь, во что ты веришь. Если я чего-то боюсь, я буду стараться ещё лучше. Боюсь ли я? А вы как думаете? Мне 54 года. Хочу ли я его нокаутировать? Конечно!» — сказал Тайсон перед боем.

Смотреть трансляцию боя можно онлайн на сайте РЕН ТВ, а также в прямом эфире телеканала. Начало — 5.30 (мск) 29 ноября.

54-летний Железный Майк и 51-летний Капитан Хук завершат вечер бокса на арене «Стейплс-центр», их появление в ринге ожидается около 7.00 29 ноября по московскому времени.