Тайсон и Джонс перед боем сдали тесты на наркотики

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостер сообщил, что боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс перед боем прошли тестирование на наркотики, проводимое Добровольным антидопинговым агентством (VADA). Непосредственно перед поединком они сдадут тесты повторно.

CSAC executive officer Andy Foster tells me that Mike Tyson and Roy Jones Jr. have completed a drug-testing program administered by VADA before their exhibition Saturday — and both boxing legends have passed. They will be tested again by VADA on fight night. — Marc Raimondi (@marc_raimondi) November 25, 2020

Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Джонс — бывший чемпион мира в четырех весовых категориях.

Прямая трансляция поединка Тайсон — Джонс только в эфире и на сайте РЕН ТВ. Начало — 29 ноября, 05:30 по Москве.

Следите за материалами о подготовке соперников, анонсами и прогнозами на нашем сайте в разделе боя Тайсон — Джонс. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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