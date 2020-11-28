Тайсон и Джонс перед боем сдали тесты на наркотики
Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостер сообщил, что боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс перед боем прошли тестирование на наркотики, проводимое Добровольным антидопинговым агентством (VADA). Непосредственно перед поединком они сдадут тесты повторно.
Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Джонс — бывший чемпион мира в четырех весовых категориях.
Прямая трансляция поединка Тайсон — Джонс только в эфире и на сайте РЕН ТВ. Начало — 29 ноября, 05:30 по Москве.
Следите за материалами о подготовке соперников, анонсами и прогнозами на нашем сайте в разделе боя Тайсон — Джонс. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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