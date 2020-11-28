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Новости   //    Бокс/ММА   //    Тайсон - Джонс

Тайсон и Джонс перед боем сдали тесты на наркотики

05:12
Майк Тайсон и Рой Джонс. Фото Twitter
Майк Тайсон и Рой Джонс. Фото Twitter
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Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостер сообщил, что боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс перед боем прошли тестирование на наркотики, проводимое Добровольным антидопинговым агентством (VADA). Непосредственно перед поединком они сдадут тесты повторно.

Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Джонс — бывший чемпион мира в четырех весовых категориях.

Прямая трансляция поединка Тайсон — Джонс только в эфире и на сайте РЕН ТВ. Начало — 29 ноября, 05:30 по Москве.

Следите за материалами о подготовке соперников, анонсами и прогнозами на нашем сайте в разделе боя Тайсон — Джонс. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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