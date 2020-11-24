Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс проведут поединок в ночь с субботы на воскресенье, 29 ноября.

Бой пройдет в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стейплс-центр». Ориентировочное время выхода соперников в ринг — 5.30 (мск).

54-летний бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Тайсон считается фаворитом, несмотря на то, что не боксировал на профессиональном уровне с 2005 года. Коэффициент на победу Железного Майка у букмекеров составляет около 1,55.

Вероятность успеха 51-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелой категории, а также экс-чемпиона мира в четырех разных категориях Джонса-младшего оценивается экспертами с коэффициентом около 2,35. Американский боксер с российским паспортом боксировал в профессиональном ринге в 2018 году, однако аналитики специализированных компаний котируют его шансы ниже соперника.

Сам Джонс-младший ранее не стал скрывать, что впечатлен формой Тайсона после изучения ролика с ним: «Он выглядел потрясающе. И впрямь очень хорош. Я испытал гордость за него, увидев этот ролик. Обычно люди в 54 года списывают себя со всех счетов».

Противостояние двух легенд пройдет по правилам выставочных поединков. Длительность боя — 8 раундов по 2 минуты каждый.

29 ноября 05:30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.