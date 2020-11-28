Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут бой в Лос-Анджелесе в ночь с субботы на воскресенье. Время выхода соперников в ринг на арене «Стейплс-центр» — ориентировочно в 7.00 29 ноября по Москве.

Поединок двух легенд бокса пройдет в формате выставочной встречи. Его длительность — 8 раундов по 2 минуты каждый. При этом нокаут не запрещен.

Смотреть видео трансляцию боя в России бесплатно можно онлайн на сайте РЕН ТВ, а также в прямом телеэфире. Начало — 5.30 29 ноября (время московское).

Аналитики считают фаворитом 54-летнего Тайсона. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом около 1,50. При этом успех Железного Майка при условии, что бой продлится все 8 раундов, оценивается около 1,95.

Эксперты котируют возможную победу 51-летнего Джонса-младшего с коэффициентом около 2,45. В случае же, если поединок не закончится досрочно, букмекеры расценивают шансы Капитана Хука заметно выше — около 1,75.

Вариант с ничьей в бою Тайсон — Джонс-младший имеет коэффициент около 6,50.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка двух легенд бокса.

29 ноября 05.30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ.