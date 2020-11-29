Кокляев назвал Тайсона и Джонса примером для подражания

Пауэрлифтер Михаил Кокляев прокомментировал результат боя легендарных спортсменов Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Поединок прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира «Битва легенд» и закончился вничью.

«Джентельмены по-джентельменски побоксировали, показали красивый бокс, несмотря на свои преклонные в спорте годы. Эти ребята — пример и мотивация для тех, кто не занимается спортом», — сказал Кокляев РЕН ТВ.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя, который показывал РЕН ТВ.