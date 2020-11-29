Кокляев назвал Тайсона и Джонса примером для подражания
09:33
Пауэрлифтер Михаил Кокляев прокомментировал результат боя легендарных спортсменов Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Поединок прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира «Битва легенд» и закончился вничью.
«Джентельмены по-джентельменски побоксировали, показали красивый бокс, несмотря на свои преклонные в спорте годы. Эти ребята — пример и мотивация для тех, кто не занимается спортом», — сказал Кокляев РЕН ТВ.
«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию боя, который показывал РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/777184-kokliaev-pro-nichiu-taisona-i-dzhonsa-oni-primer-i-motivatsiia
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